Rapallo: “Colpi di timone”, tanti applausi per la prima alle Clarisse

Al Teatro delle Clarisse, con un giorno di ritardo a causa dell’allerta meteo arancione di ieri, si è aperta stasera la stagione di spettacoli curata dal soprintendente Giuseppe Acquaviva che ad inizio serata ha salutato il pubblico: “Benvenuti a tutti. Cominciamo alla grande – ha detto – Viva Rapallo, viva le Clarisse, viva Govi, viva Solenghi”. Infatti, come prima messa in scena è stato scelto uno dei successi di Gilberto Govi: “Colpi di timone” con Tullio Solenghi, accolto da un grande applauso all’entrata sul palco, che ne ha curato anche l’adattamento e la regia in collaborazione con Roberto Alinghieri.

La commedia, scritta da Enzo La Rosa nel 1935, coprodotta dal Teatro Sociale di Camogli con il Teatro Nazionale di Genova e l’associazione culturale “Gli Scarti”, ha già riscosso notevole successo al ‘Sociale’ e in tournée.

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