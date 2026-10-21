Sori: presentata la XII^ stagione teatrale, il programma

Da ufficio stampa Teatro Pubblico Ligure

Aprirsi al nuovo per conoscere il mondo e immaginare il futuro. I giovani e i viaggi sono la dote di Teatro Pubblico Ligure per il dodicesimo compleanno di Sori Teatro, prodotto con il contributo del Comune di Sori e della Regione Liguria, la collaborazione di Pro Loco Sori. Un’apertura di temi e percorsi sempre proposta al pubblico dalla direzione artistica di Sergio Maifredi che, nella Stagione 26/27 al Teatro Comunale di Sori (Genova), diventa ancora più esplicita. «Per Teatro Pubblico Ligure- dichiara Maifredi- Sori è un laboratorio. È il luogo dove sperimentare e far crescere una comunità attorno al suo teatro, vissuto come piazza e agorà, spazio di incontro e di confronto. Il teatro è un viaggio, e ogni viaggio è un esercizio di libertà. Ci porta fino al limite, quello di un’isola-carcere o di una vita da ricominciare. E ci chiede cosa vogliamo lasciare a chi verrà dopo di noi. Per questo abbiamo affidato la stagione ai giovani. Solo una giovinezza capace di sovvertire le regole può rifondare il teatro».

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