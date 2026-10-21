Troppo pochi candidati, quattro frazioni lericine senza consiglio di comitato

Su otto frazioni lericine, la metà – San Terenzo, Pugliola, Muggiano e Senato – non avrà un Consiglio di comitato; lo avranno invece Lerici, Pozzuolo, La Serra e Tellaro, con quest’ultime due che per definirne la composizione andranno a elezioni. Questo in sintesi l’esito (si veda l’odierno decreto sindacale) della raccolta delle candidature per i menzionati consigli, i cui termini scadevano ieri, martedì 20 ottobre, alle 12.00.

Per quanto concerne le San Terenzo, Pugliola, Muggiano e Senato non è stato raggiunto il numero minimo di candidature per procedere alla creazione del consiglio frazionale (5 per San Terenzo e Pugliola, 3 per Muggiano e Senato) e dunque, da Regolamento comunale dei comitati di frazione, i consigli non vengono eletti e le funzioni degli stessi e dei rispettivi presidenti vengono assunte dal sindaco.

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