Un tesoro maledetto e un fantasma al castello: Halloween per bambini a Madrignano

Monete d’oro perdute, un mercante fantasma e una storia da brividi, ma senza esagerare. Sabato 24 ottobre, alle 15.30, il Castello Malaspina di Madrignano, a Calice al Cornoviglio, ospiterà “Il Tesoro Maledetto”, laboratorio ludico-creativo dedicato ai bambini dai 4 agli 11 anni, in attesa di Halloween. L’iniziativa, organizzata dalla cooperativa Zoe insieme al Comune di Calice al Cornoviglio, porterà i partecipanti sulle tracce di un mercante che, in un tempo lontano, smarrì i suoi genovini d’oro lungo la strada ai piedi del castello. Da allora, secondo la storia, il suo fantasma continua ad aggirarsi nei dintorni alla ricerca del prezioso bottino. Dopo il racconto, i bambini potranno dare spazio alla fantasia e realizzare il proprio tesoro maledetto, con monete dorate da nascondere tra l’erba e le foglie autunnali. Per chi lo desidera, sarà possibile partecipare in maschera. La prenotazione è obbligatoria. Il costo è di 5 euro a bambino, mentre gli accompagnatori entrano gratuitamente. Sono benvenuti anche gli animali. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Amanda al numero 334 9968868.

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