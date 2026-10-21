Università: la Regione Liguria investe 30 mila euro per laboratori e docenze specialistiche

Liguria. La Regione Liguria investe 30mila euro per rafforzare le attività laboratoriali dei corsi di laurea a orientamento professionale dell’Università di Genova, con l’obiettivo di favorire l’acquisizione di competenze tecniche specialistiche e consolidare il collegamento tra formazione universitaria, professioni e sistema produttivo ligure.

Il finanziamento, approvato con decreto del direttore generale n. 7246 del 13 ottobre 2026, è destinato al progetto presentato dal dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale dell’Ateneo genovese e riguarda i corsi di laurea in Tecnologie per l’edilizia e il territorio e Tecnologie industriali.

L’iniziativa prevede 748 ore complessive di docenza specialistica esterna e il coinvolgimento diretto di 95 studenti, attraverso attività formative realizzate con la partecipazione di professionisti ed esperti provenienti dagli ordini e dai collegi professionali.

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