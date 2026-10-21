Ztl Nervi, secondo incontro a Tursi: “Scelte sciagurate ma non possiamo tornare indietro”

Genova. Oggi pomeriggio, a Palazzo Tursi, si è svolto l’incontro organizzato dall’assessorato alla Mobilità del Comune di Genova avente ad oggetto la Ztl di Nervi. Presenti gli assessori alla Mobilità Emilio Robotti e al Commercio Tiziana Beghin, il presidente del Municipio IX Levante Federico Bogliolo, rappresentanti municipali, delle associazioni di categoria del commercio e dei comitati di quartiere.

“Questo secondo confronto con il Municipio Levante, attività commerciali e comitati è servito a prendere nota di alcune richieste che saranno esaminate dai nostri uffici tecnici per apportare i migliori accorgimenti possibili alla regolamentazione della Ztl di Nervi prima della sua attivazione – spiega l’assessore Robotti – Come noto, la realizzazione di questa Ztl è il risultato di scelte trasportistiche e viabilistiche sciagurate che non solo sono state progettate, finanziate e realizzate da altri, ma continuano non a caso a generare malumori nella maggior parte delle persone che vivono e lavorano a Nervi”.

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