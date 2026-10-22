Camogli: la Bandiera Lilla e le promesse mancate

A Camogli la Bandiera Lilla è stata conferita il 9 luglio del 2021, oltre 5 anni fa. La decisione sembra sia dovuta ad una Cooperativa sociale e le motivazioni sono senza dubbio positive. Ma Camogli, a parte il lavoro esemplare della Lega Navale a favore di soggetti con disabilità sulla base degli interventi realizzati con fondi ministeriali e Bandi a cui ha partecipato il Comune, sembra avere deluso le attese. In quel 9 luglio, ad esempio, era stato comunicato che le Ferrovie avrebbero costruito entro la fine dell’anno due ascensori per l’accesso al primo e al secondo binario della stazione ferroviaria; a tutt’oggi nessun ascensore è stato costruito ed è stato a suo tempo vergognosamente chiuso l’accesso che permetteva ai disabili di accedere almeno al primo binario. Bastava che l’allora amministrazione comunale chiedesse al costruttore dei posteggi privati di lasciare un corridoio libero. Anziani, turisti con bagagli, mamme con bimbi in carrozzina devono farsi aiutare a scendere e a salire le scale. Basta vedere le espressioni attonite di chi giunge con bagaglio per la prima volta a Camogli. In una cittadina turistica non avere sufficiente voce in capitolo per far realizzare gli ascensori è sconcertante. Queste sono le priorità.

Ci sono vie molto trafficate da veicoli, e usate abitualmente dai pedoni, prive di marciapiedi; in larghi tratti della provinciale Camogli-Ruta (via Mazzini) e nelle vie Bettolo, Rosselli, Risso, Castagneto la convivenza tra pedoni e veicoli presenta rischi e non basta limitare la velocità a 30 chilometri orari per mettersi la coscienza a posto.

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