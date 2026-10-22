Collaborazione tra Avis Alassio e Acqua Minerale Calizzano per sensibilizzare alla donazione del sangue

Alassio. Come Avis Alassio “siamo orgogliosi di aver iniziato una collaborazione con Acqua minerale Calizzano fonti Bauda con l’intento di sensibilizzare anche gli utilizzatori di un prodotto di uso comune come l’acqua alla donazione del sangue presso Avis. Lo slogan scelto è: ‘Dall’acqua nasce la Vita con la donazione di sangue si salvano vite’”.

“L’importanza dell’acqua prima e dopo la donazione di sangue o plasma è ribadita dalle linee guida per i donatori che sono invitati a mantenere una buona idratazione e bere molta acqua dopo la donazione”.

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