Lettere/ “La violenza giovanile maschera un senso d’inferiorità ed estraneità”.

Da Daniela Seminatore

​Assistendo agli episodi di violenza e disagio che in questi giorni vedono protagonisti giovanissimi di seconda o terza generazione, la reazione prevalente nell’opinione pubblica è spesso uno smarrimento misto a condanna superficiale. Ci si chiede da dove nasca tanta rabbia esibita.

​La risposta, o quantomeno una chiave di lettura profonda, l’ho ritrovata in un romanzo che ho appena finito di rileggere: Aspetta primavera, Bandini, scritto da John Fante nel lontano 1938.

​Il protagonista, Arturo Bandini, è un quattordicenne italoamericano figlioccio della grande emigrazione negli Stati Uniti degli anni ’30. Arturo non è un personaggio “addolcito”: è pieno di astio, arrogante, si vergogna dei propri genitori, detesta le proprie radici italiane ma al contempo non si sente accetto dagli americani “puri”. In lui la frustrazione sociale, la povertà e il senso di invisibilità non si traducono in rassegnazione, ma in aggressività, megalomania e scatti di rabbia distruttiva contro il mondo e persino contro chi gli sta vicino.

​Se sovrapponiamo la figura di Arturo Bandini ai ragazzi di seconda e terza generazione che riempiono la cronaca di questi giorni, il parallelismo diventa spaventoso e illuminante. La violenza giovanile non nasce dal nulla: è lo scudo rigido e feroce con cui questi ragazzi tentano di mascherare un profondo senso di inferiorità e di estraneità. Divisi tra una cultura familiare da cui spesso prendono le distanze e una società ospitante che continua a guardarli con diffidenza o a relegarli ai margini, questi giovani finiscono per trasformare l’esclusione in provocazione e l’invisibilità in scontro.

​John Fante non giustificava la condotta di Arturo, ma ce ne mostrava l’origine psicologica e sociale. A quasi un secolo di distanza, la letteratura ci ricorda che la storia si ripete e che, se non saremo in grado di offrire a questi giovani reali percorsi di integrazione, dignità e riscatto — esattamente come accadeva nell’America della Grande Depressione —, la rabbia continuerà a essere l’unico linguaggio con cui cercheranno di far sentire la propria esistenza.

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