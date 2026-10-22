Recco: nuovo sportello Allianz in via XX settembre

Venerdì 23 ottobre a Recco Allianz Bank Financial Advisors, la banca del Gruppo Allianz, colosso globale assicurativo e finanziario, inaugura in via XX Settembre il nuovo centro di consulenza con filiale integrata. L’apertura rappresenta un passo importante nello sviluppo della rete di Allianz Bank in Liguria e conferma la volontà del Gruppo di consolidare la propria presenza sul territorio, offrendo consulenza di alto livello per la tutela e la valorizzazione del patrimonio delle famiglie e delle loro imprese.

Nella nuova sede opereranno i Senior Partner di Allianz Bank Private Mauro Costa, Roberto Costa e Fausto Ortori, affiancati da cinque collaboratori altamente qualificati e una dipendente della filiale, in un presidio che unirà consulenza finanziaria e servizi bancari. Alla cerimonia di inaugurazione interverranno le autorità civili ed ecclesiastiche locali, insieme ai manager di Allianz Bank.

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