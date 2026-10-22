Salis: “Io in politica nazionale? Non a questo giro. Meloni? Se avessi titolo la sfiderei”

Genova. “Ho altri quattro anni di mandato a Genova. Se per me ci sarà un giro in politica nazionale, non sarà il prossimo“. Lo ribadisce la sindaca di Genova Silvia Salis, intervistata mercoledì sera da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

Sulla questione primarie, dopo aver detto più volte che non si candiderà e che le ritiene uno strumento divisivo per il campo progressista, Salis allarga le braccia: “Ormai facciamole, così possiamo passare a una fase successiva di consolidamento. Non sarebbe corretto per i partiti che mi sostengono dire per chi voterei. Mi riconosco nel Pd, ma sosterrò chi vincerà. Se Schlein dovesse perdere sarebbe sicuramente un duro colpo avendo così tanto distacco dai Cinque Stelle in termini di consensi”.

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